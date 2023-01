Roma-Bologna, le probabili formazioni

Tante assenze per Thiago Motta che tra infortunati e scelte tecniche non avrà a disposizione sette giocatori, infatti oltre a Zirkzee e Bonifazi si sono aggiunti gli infortuni di Barrow, Bardi e De Silvestri. Fuori invece Vignato e Kasius che sono sul mercato. Spazio allora a Posch, Soumaoro, Lucumi e Lykogiannis in difesa, in mezzo diga sudamericana con Medel e Dominguez, Ferguson sarà l'incursore mentre Soriano e Orsolini saranno a supporto di Arnautovic. Nella Roma temibile tridente offensivo con Dybala, Zaniolo e Abraham.