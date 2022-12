Roma-Bologna, le info trasferta

Mercoledì 4 gennaio torna in campo il Bologna in Serie A. La lunga sosta di campionato terminerà quando i rossoblù saranno di scena all'Olimpico di Roma contro i giallorossi di Mourinho.

Per chi volesse seguire la squadra in trasferta, qui di seguito le informazioni:

'La AS Roma comunica, in relazione a #RomaBFC della 16° giornata in programma allo stadio Olimpico mercoledì 4/1 alle 16:30, che è aperta la vendita dei biglietti di Distinti Nord Ovest al costo di 22€, con vincolo di fidelity card, nei punti Vivaticket'.