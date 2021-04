Roma-Bologna, i rossoblù protagonisti dello scorso anno ci sono tutti, o quasi

di Andrea Paganelli

Tutti o quasi, perchè dei titolari dell'impresa rossoblù il 7 febbraio 2020, nel famoso 2-3 dell'Olimpico, non ci saranno ne Bani, passato al Genoa prima e al Parma poi, ne Denswil, tornato in patria al Club Brugge. Mentre Tomiyasu sarà assente per un problema al polpaccio. Tutti gli altri saranno a disposizione per il match odierno. Da Palacio a Schouten, passando per Soriano, Danilo e Barrow, che di quel match fu l'assoluto mvp con una doppietta da strabuzzare gli occhi. Uno dei due assist al gambiano lo servì Svanberg, in dubbio con Dominguez per un posto in mediana. Il primo gol lo segnò Orsolini, ora in ballottaggio con Skov Olsen. Infine il nodo portiere. Se l'anno scorso toccò a Skorupski difendere i pali della porta rossoblù, il rientro del polacco dopo la positività dal Covid, potrebbe slittare, lasciando spazio a Ravaglia.