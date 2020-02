Roma, assenza pesante in vista del Bologna

Il momento della Roma è tutt’altro che positivo dopo i 4 gol incassati a Reggio Emilia contro il Sassuolo. A questo si aggiungono le diverse assenze, che rischiano di pesare anche sul match di venerdì sera all’Olimpico contro il Bologna. Oltre agli infortuni di Zaniolo, Zappacosta, Diawara e Mkhitaryan, infatti, il tecnico portoghese dovrà fare i conti anche con un’altra assenza pesantissima: la squalifica di Lorenzo Pellegrini.

Il talentuoso centrocampista della Roma è infatti stato espulso per doppia ammonizione sabato sera al Mapei Stadium, e non potrà esser in campo contro i rossoblu. Decisamente una bella notizia per Schouten e compagni, che in quella zona non dovranno vedersela con il numero 7: al suo posto potrebbe agire Perotti.