Rocchi: “Su Iling-Ndoye abbiamo sbagliato, ma serve collaborare con gli arbitri”

Punto della situazione per Rocchi su alcuni temi chiave che sono emersi nell'ultimo periodo. L'errore del Var in occasione di Juve-Bologna, oppure la continua discussione sui falli di mano. «E’ chiaro che abbiamo sbagliato» ha detto Rocchi, ma anche tutti gli allenatori presenti erano d'accordo sull'episodio Iling-Ndoye a Torino. Chiuso il capitolo, si è poi parlato di falli di mano. Secondo la ricostruzione di Gazzetta il tecnico bianconero Allegri avrebbe chiesto punibilità per i falli di mano dichiaratamente volontari, concetto che da un po' di tempo a questa parte non è più in uso. Rocchi ha poi passato in rassegna alcuni episodi in area, in Lecce-Salernitana il tocco di Cabral è considerato rigore, così come quello di Di Pardo in Bologna-Cagliari, mentre quello di Lucumi allo Stadium non è punibile da regolamento. Il designatore ha poi chiesto collaborazione e supporto nei confronti del mondo arbitrale: "Vi chiedo una volta ancora di collaborare al massimo con questi ragazzi, perché una critica e magari alcuni atteggiamenti non collaborativi possono far sì che vadano in confusione, col rischio di perderli. E perderli significa che ci rimette tutto il sistema".