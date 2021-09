Roberto Baggio: “Bologna indimenticabile, città che ama il talento”

Dolci parole di Roberto Baggio per Bologna

"Bologna sa di calcio, ama il talento e ha visto giocare grandi giocatori - le sue parole - La conoscenza calcistica si eredita e si tramanda di padre in figlio. Sono stato lì solo per un anno, ma quel pubblico è indimenticabile per me. La speranza è di aver regalato emozioni che solo gli appassionati sanno riconoscere. Bologna mi ha incoraggiato quando era necessario e in un momento per me difficile. Non posso che conservare per Bologna affetto e gratitudine".