Rizzoli: “Cambieranno le abitudini in campo, niente proteste ed esultanze diverse”

Anche il designatore arbitrale Nicola Rizzoli ha espresso il suo punto di vista sulla situazione dell’eventuale ripartenza in Serie A. E non ci sono solo le questioni del ritiro permanente, ma anche quelle dei comportamenti in campo dei calciatori. Esempi? Niente proteste, esultanze contenute…

“Partecipo ad un gruppo di lavoro assieme alle altre leghe europee dove ci confrontiamo continuamente – ha affermato al Corriere di Bologna – Credo che le situazioni più problematiche oltre alla sicurezza dei viaggi siano relative ai comportamenti. Dovremo andare incontro a un cambio di abitudini, niente proteste con gli arbitri, esultanze diverse, spogliatoi separati…”