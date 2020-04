Indicativamente il calcio giocato spera di ripartire a fine maggio, con una ripresa degli allenamenti fissata per il 4 maggio. Serviranno tre-quattro settimane di allenamenti per permettere ai giocatori di riprendere la forma e aumentare gradualmente i carichi di lavoro per terminare la stagione. Sarà una specie di ritiro estivo quasi come per cominciare un nuovo campionato. I giocatori saranno di fatto isolati per evitare qualsiasi rischio di contagio.

