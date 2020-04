Ripresa Serie A – Oggi l’incontro col ministro Spadafora

Oggi sarà un primo crocevia importante per la possibile ripresa della Serie A.

Il mondo del calcio incontrerà infatti il ministro Vincenzo Spadafora sulla ripresa ipotizzata al 4 di maggio. Ieri la Lega Serie A si è compattata votando all’unanimità per la ripresa del campionato. Oggi, finalmente uniti, i club calcistici parleranno con il ministro dello sport che sul tavolo ha il protocollo sanitario stilato dalla commissione medica della Figc per isolare i calciatori e garantire la ripresa in sicurezza. Ma dopo le aperture delle settimane scorse, nelle ultime ore la politica sembra aver frenato sulla ripresa del campionato e non è escluso che dopo l’incontro di oggi la ripartenza dell’attività fissata al 4 maggio possa slittare ancora. Per il Governo, potrebbe essere una sorta di via libera per gli allenamenti individuali, ma non ancora per le partite vere e proprie. Su questo secondo aspetto non è escluso che una decisione possa essere presa più avanti, quando anche il quadro dell’epidemia sarà più chiaro.

Al momento, infatti, data l’incertezza, non è stato ancora stilato un calendario di Serie A per chiudere il campionato, c’è una idea di massima per riprendere il 27 maggio con la Coppa Italia, poi a seguire Serie A, mentre a livello europeo dai primi di agosto potrebbero riprendere le coppe. La Lega si è comunque tenuta un margine qualora slittasse la ripresa del 4 maggio, trovando terreno fertile tra i club per una calendarizzazione delle partite ogni tre giorni e dunque con la possibilità di chiudere in 6-7 settimane la Serie A. La posizione del Bologna è chiara da tempo: la squadra rossoblù è favorevole alla ripartenza in condizioni di massima sicurezza. C’è ancora spazio per finire tutto entro il 31 luglio, rispettando quelle che sono le indicazioni della Uefa.

m.m.