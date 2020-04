Ripresa Serie A, Danilo, Dijks, Krejci e Tanjga in città da mercoledì

Il Bologna si prepara nel caso in cui venisse dato il via libera alla ripresa delle attività i 4 maggio.

Il nodo più delicato è far rientrare in Italia chi attualmente è all’estero, considerando anche i 14 giorni di quarantena che dovrebbero scattare al rientro. In casa Bologna sono quattro i tesserati fuori confine: Dijks, Krejci, Danilo e Tanjga. Per loro si parla di un rientro tra mercoledì e giovedì di questa settimana, uno slittamento dunque di qualche giorno visto che erano attesi in città per sabato scorso.

Fonte: Carlino.