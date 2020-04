Ripresa allenamenti, Mihajlovic ci sarà

Non si perderà la ripresa degli allenamenti Sinisa Mihajlovic.

Dopo due mesi di quarantena, se davvero il 4 maggio sarà varata la ripresa dell’attività il tecnico serbo sarà al suo posto al centro del campo per dirigere gli allenamenti. All’aria aperta non dovrebbero esserci rischi per la sua salute, Sinisa per via della sua malattia dovrà essere ancora di più controllato e preservato, mentre non prenderà parte alle sedute al chiuso in palestra. Per quanto riguarda la questione ritiro e pernottamento, Mihajlovic potrebbe soggiornare al Calzavecchio assieme alla squadra, d’altronde i giocatori potranno riprendere l’attività solo se certamente negativi, quindi i rischi di contagio sarebbero praticamente inesistenti.

Fonte: Stadio.