Ripartono gli allenamenti: ecco il protocollo

Il calcio può riprendere. La curva epidemica consente di allargare le maglie dell’attività sportiva e non solo quelli della produzione. Il Comitato Tecnico Scientifico ha dunque approvato il nuovo protocollo che dà il via libera alla ripresa degli allenamenti collettivi.

Accolte le istanze dei club che avevano chiesto l’abolizione del ritiro nelle prime due settimane, ora i giocatori potranno liberamente tornare nelle proprie abitazioni senza isolarsi ulteriormente dai familiari dopo due mesi di lockdown. Si andrà di fatto in ritiro solo se ci sarà un positivo, in quel caso sia lui che il resto della squadra andranno in isolamento per almeno due settimane, pur potendo continuare ad allenarsi sotto stretta osservazione clinica con test a tappeto: tamponi ogni due giorni per due settimane. Sotto questo profilo il protocollo prevede che l’esigenza di tamponi per la Serie A non vada ad impattare sui bisogni sanitari del paese. Per quanto riguarda la ripresa delle partite vere e proprie, cioè della Serie A, si terranno ulteriori incontri queste settimane per mettere appunto un protocollo anche relativo ai viaggi e alle trasferte.

m.m.