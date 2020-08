Rinvio inizio Serie A, Inter e Atalanta fanno sul serio

L’ipotesi del rinvio dell’inizio del campionato di Serie A 2020-21 prende sempre più quota. Inter e Atalanta sono le prime due società ad aver avanzato questa richiesta e sono intenzionate a fare sul serio: gli impegni nelle coppe europee delle due squadre lombarde che precedono il weekend del 19-20 settembre sono troppo ravvicinati a loro avviso, da qui la richiesta di posticipare il via alla stagione.

La maggioranza degli altri club però spinge per partire come da programma nel fine settimana del 19-20 settembre. Per questo la Lega Serie A, per accogliere le esigenze di tutte le società, studia una nuova formula: iniziare la stagione regolarmente il 19-20 settembre, e rinviare solamente la sfide della prima giornata che coinvolgono Inter e Atalanta. In questo modo i due club nerazzurri avrebbero più tempo per organizzare la preparazione, mentre le altre società potrebbero partire immediatamente. Ogni decisione definitiva verrà svelata il 31 agosto prossimo, quando è stato convocato il Consiglio Federale.