Rimandata amichevole a Sestola con la Primavera?

Troppi chilometri in troppi pochi giorni, i rossoblu pagano la fatica degli spostamenti per le amichevole austro-germaniche.

Il risultato è il sempre più probabile rinvio dell’amichevole prevista per l’8 di agosto a Sestola contro la Primavera. Non è ancora una decisione ufficiale, ma la sensazione è che i felsinei potrebbero preparare la super amichevole col Villareal e in un secondo momento affrontare la propria giovanile. Si presume un posticipo della partita al 14 agosto, pochi giorni prima del debutto in Coppa Italia, previsto per il 17-18. Partita che con ogni probabilità si giocherà lontano dal Dall’Ara.