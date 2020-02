Rientra l’emergenza in difesa: riecco Tomiyasu

Migliora la situazione difesa per il Bologna, che era in emergenza da settimane. La cessione last minute di Paz ha sorpreso un po’ tutti viste le assenza di Krejci e Dijks, ma fin qui il tecnico ha avuto ragione: Danilo sta reggendo bene fisicamente, e Denswil – rientrato all’ultimo e a mezzo servizio – ha fatto molto bene sabato pomeriggio contro il Brescia. Venerdì sera i rossoblu faranno visita alla Roma, ed il tecnico serbo avrà finalmente un minimo di scelta per quanto riguarda la linea difensiva.

Bani e Danilo confermati al centro, con Denswil che – se non dovesse avere ricadute fisiche – occuperà il suo posto di terzino sinistro. La bella notizia riguarda invece la corsia di destra. Rientra infatti dalla squalifica Takehiro Tomiyasu, che sarà così a disposizione del mister per la gara dell’Olimpico. Con il giapponese terzino destro, va dunque verso la panchina Mbaye. Estremamente duttile e professionale, il difensore senegalese è stato molto utile in questi mesi difficili. Il classe 1994 è stato titolare in 11 delle ultime 15 partite, collezionando anche 4 assist, ma ora potrebbe riposare: i titolari sono tornati.