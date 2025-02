Riecco Cambiaghi, una freccia in più nell’arco di Italiano

Nicolò Cambiaghi è tornato a disposizione di Italiano dopo la rottura del crociato nella prima giornata contro l'Udinese ad agosto. Con il Como è entrato negli ultimi 7', iniziando il percorso che lo porterà a ritrovare la giusta condizione per affrontare questo importantissimo finale di stagione per i rossoblù. In estate, il Bologna aveva puntato tanto su Nicolò, che all'Empoli aveva fatto vedere cose interessanti (66 presenze 8 gol e 7 assist), acquistandolo per circa 10 milioni di euro al posto di Alexis Saelemaekers. È stata quasi una sorpresa poterlo riavere così presto, solitamente i tempi di recupero per la rottura del crociato sono più lunghi (7-9 mesi). Cambiaghi invece ce ne ha messi solo 6, insomma un recupero lampo. L'ex Empoli può essere un uomo importante nello scacchiere di Italiano per questo finale di stagione, visto anche l'infortunio di Orsolini. Bisognerà vedere in quanto tempo l'esterno ritroverà la giusta condizione, ma di sicuro è un rientro di spessore e su cui Italiano punta tanto.