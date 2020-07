Una buona notizia per il Bologna, Roberto Soriano ci sarà domenica contro il Parma.

La Corte d’Appello ha accolto il ricorso del Bologna contro le due giornate di squalifiche inflitte dopo la partita contro l’Inter per la frase ‘che scarso’ rivolta all’arbitro Pairetto. Il primo turno di squalifica è stato scontato contro il Sassuolo, mentre il secondo sarà trasformato in una multa di 5mila euro. Domenica Soriano sarà regolarmente in campo contro i ducali.