Riapre il tour dello stadio Dall’Ara

Bologna è sempre più una cosa sola: tifosi e società sono sempre più uniti con la piazza e i tifosi. Dal 12 ottobre sarà possibile tornare a visitare tutti gli ambienti dello stadio rossoblu: riapre infatti il tour del Renato Dall’Ara. Tifosi e visitatori potranno ammirare l’impianto sportivo ed il museo del club emiliano.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Tornano dal 12 ottobre gli appuntamenti con il Dall’Ara Stadium Tour, le visite guidate alla scoperta dello Stadio Renato Dall’Ara dedicate ai nostri tifosi e ai turisti che potranno accedere a tutte le zone della casa del Bologna che normalmente sono riservate esclusivamente agli addetti ai lavori.

Dall’Ara Stadium Tour è un progetto realizzato dal Bologna in collaborazione con l’associazione culturale Succede Solo a Bologna che dal 2010 si occupa di valorizzare e promuovere la cultura e il patrimonio artistico e monumentale di Bologna e provincia.

Non farti sfuggire la possibilità di scoprire la casa del Bologna: per tutte le informazioni, le tariffe, per conoscere le date, gli orari e per prenotare il tuo Dall’Ara Stadium Tour chiama lo

051 226934 o clicca qui.

Ti aspettiamo!”