Retroscena Gazzetta – Motta e il Napoli: nel colloquio con Adl sbuca la figura del diesse…

Nei giorni scorsi il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha ammesso di aver contattato in estate Thiago Motta per offrirgli la panchina del Napoli come successore di Luciano Spalletti. Per il patron partenopeo Thiago non se l'è sentita ed è rimasto al Bologna e oggi su Gazzetta.it viene raccontato un retroscena a firma Maurizio Nicita.