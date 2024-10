Restyling Dall’Ara, l’assessore Li Calzi: “Extra costi, il Bologna cerca investitori”

Lo ha affermato l'assessore allo sport Roberta Li Calzi durante il question time in Consiglio, come riportato oggi dal Corriere dello Sport Stadio: "Il Bologna, alla luce degli extra costi per il restyling del Dall'Ara, ha comunicato che è in cerca di investitori pubblici o privati per coprire l'importo complessivo. La cifra a carico di Saputo è molto importante. Da parte nostra siamo a fianco del Bologna per sollecitare un intervento del governo anche in vista di Euro 2032". Per quanto riguarda la documentazione del progetto, tutto è stato consegnato per quanto riguarda il Dall'Ara, mentre sul temporaneo si attende l'integrazione con il piano economico aggiornato sulla base dei costi.