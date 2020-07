Restyling Dall’Ara, ipotesi stadio nuovo a Ravenna

Proseguono i sondaggi sulla struttura che dovrà ospitare le gare casalinghe del Bologna quando partiranno i lavori di ristrutturazione del Dall’Ara.

Alla prima ipotesi di creare una struttura temporanea a Bologna per la Serie A, poi smontabile e da lasciare fissa per la squadra femminile e le giovanili, ci sarebbe anche quella di creare un impianto nuovo di zecca a Ravenna. Lo riporta il Corriere di Romagna, come si legge su Tmw, parlando di una struttura ex novo in Romagna al posto della ristrutturazione del Benelli che comporterebbe costi maggiori. Quella del restyling dell’attuale impianto ravennate era una ipotesi nata un paio di mesi fa proprio per ospitare i rossoblù in Serie A. Nella giornata di ieri, tra l’altro, ci sarebbe stato un incontro tra il sindaco di Ravenna De Pascale, l’assessore Fagnani e la dirigenza rossoblù.