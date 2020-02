Restyling Dall’Ara, il Bologna si prende tempo

Non c’è fretta in casa Bologna per quanto riguarda il Restyling del Dall’Ara.

Il Corriere di Bologna sottolinea come si sia arrivati alla fase più delicata, cioè la manifestazione di interesse. Il Bologna si prende tempo, ‘la lettera non è ancora pronta – scrive il Corriere – Il Bologna deva ancora trovare l’accordo con l’azienda che realizzerà l’opera e soprattutto fare i conti con molta attenzione’. I costi sono rilevanti, dalla prima stima di 70 si è saliti a quasi 100. Il prossimo passo del Bologna sarà presentare il progetto definitivo in Comune (non solo architettonico ma economico-finanziario) per arrivare in Consiglio Comunale entro tre mesi e in conferenza dei servizi entro quattro, poi svelare pubblicamente anche il partner. Resta poi il nodo trasloco, ci sono le opzioni Modena, Ferrara e Ravenna ma anche quella relativa ad una struttura temporanea.