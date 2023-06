Restyling Dall’Ara: c’è il progetto definitivo sullo stadio temporaneo

Si attende la chiusura della Conferenza dei Servizi per far partire i cantieri per lo stadio temporaneo e per il Restyling del Dall'Ara, ma dovrebbero essere giunte le curve finali per il progetto definitivo della Fico Arena.

L'impianto da 16mila posti ospiterà il Bologna durante i lavori di rifacimento del Dall'Ara e il deposito del progetto definitivo avvera nei prossimi giorni. A seguire verrà pubblicata la gara per la messa al bando per avere una assegnazione in tempo utile entro la fine del 2023. A cascata, sottolinea il Cor Bo, il via ai cantieri. Per quanto riguarda le tempistiche l'obiettivo è dotare il Bologna dello stadio temporaneo per la stagione 2024/2025 e a seguire fino a che non verranno terminati i lavori al Dall'Ara.