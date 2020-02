Restyling Dall’Ara: 10 milioni per il Benelli (e può nascere una sinergia col Ravenna)

E’ noto come il Bologna stia valutando l’impianto Benelli di Ravenna per ospitare la squadra rossoblù durante i lavori al Dall’Ara. Ieri c’è stato un sopralluogo in Romagna per capire l’entità dei lavori sul Benelli e la disponibilità dell’amministrazione comunale ravennate.

Le intenzioni sono buone da entrambe le parti, ma c’è anche un dato economico da valutare. Secondo quanto riporta Stadio, potrebbero volerci 8-10 milioni di euro per mettere a norma il Benelli per la Serie A. Non solo, ci sarebbe la possibilità da parte di Saputo di acquistare il Ravenna, o quote di esso, per dare vita ad una sinergia tra i due club.