Repubblica – Van Hooijdonk a scuola da Arnautovic

L'olandese figlio d’arte " silura" Santander. Crescerà all’ombra dell’austriaco

Si tratta di Sydney Van Hooijdonk , attaccante olandese classe 2000 che ieri all'Isokinetic ha effettuato le visite mediche. Arriverà a parametro zero dal Nac Breda e per lui, come Bonifazi , l'ufficialità potrebbe arrivare già oggi.

Van Hooijdonk è un giocatore di grande stazza ma anche mobile, ha buona tecnica di base e rapidità negli spazi stretti, oltre a un destro educato. Ama lanciarsi in campo aperto e in velocità, con lunghe falcate garantite da 1.90 metri d’altezza, può giocare da solo o anche affiancato ad un’altra punta per assisterla. L’anno passato ha segnato 15 gol in 28 partite in serie B olandese. Il figlio del grande Pierre è pronto a imparare da Arnautovic, attaccante al quale Sydney farà la riserva scalzando di fatto Santander, che ha i giorni contati sotto le Due Torri, anche se venderlo non sarà facile.