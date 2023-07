Repubblica – Un po’ chairman, un po’ padre la nuova vita di Saputo

Il magnate canadese dovrebbe passare più tempo a Bologna nella prossima stagione, una indiscrezione lanciata sia dal Resto del Carlino che da Repubblica. Motivi famigliari all'origine di questa scelta e non imprenditoriali, sottolinea Simone Monari. Si stringe ancora il legame di Saputo con la città. Luca Saputo, il primogenito, sta facendo una sorta di corso accelerato di management sportivo a Casteldebole con Fenucci e la dirigenza, mentre la famiglia ha deciso di inserire il proprio marchio sulle maglie ufficiali del club. L'ultimo motivo per avvicinare ulteriormente Saputo al Bologna è il quarto figlio, Jesse, che entrerà nell'Under 17 essendo visto come un discreto talento calcistico. A Montreal ha messo in mostra doti non comuni e sarà aggregato alla vecchia categoria Allievi, motivo per il quale sia Joey che la moglie Carmie potrebbero fermarsi di più in città nella casa di loro proprietà in via Altabella.