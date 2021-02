Repubblica – Un derby salvezza tra deluse

Derby emiliano, ma anche e soprattutto uno scontro diretto. Parma-Bologna di questo pomeriggio rappresenta un importante crocevia per entrambe le formazioni, da non fallire per non perdere il treno salvezza.

Le due squadre però a inizio campionato erano partite con ben altre aspettative: entrambe di proprietà americane, si erano poste come obiettivo una salvezza tranquilla, valutando poi se c’era spazio per qualcos’altro a traguardo ottenuto. Per ora quel traguardo sembra lontano, e quella che sta peggio è il Parma, penultimo con il peggior attacco del campionato e con D’Aversa richiamato dopo l’allontanamento estivo. Il Bologna, dal canto suo, si presenta alla sfida delle 18 da sedicesimo, dopo il sorpasso dello Spezia che ha vinto ieri a Sassuolo. Tre punti sono l’unica possibilità che ha la squadra di Mihajlovic per allontanarsi dalle sabbie mobile che ora la stanno vedendo risucchiata. Vittoria che i rossoblù sono però riusciti ad ottenere solo una volta in 11 gare.

Fonte-Repubblica