Repubblica – Trentamila contro il Milan e una gran voglia di Bologna

C'è grande curiosità per vedere il nuovo Bologna, che per ora è incompleto ma la dirigenza lavorerà alacremente negli ultimi dieci giorni di mercato. C'è curiosità per vedere Dan Ndoye, il titolare dell'esterno di attacco, e curiosità per vedere Joshua Zirkzee, destinato titolare della stagione dopo la cessione di Marko Arnautović. Tra i convocati c'è già Giovanni Fabbian ufficializzato ieri a centrocampo. Motta si ritrova in panchina a fianco a Van Hooijdonk, di cui a gran lunga ha chiesto una cessione in prestito ma la carenza di punte gli ha consigliato di chiamarlo. Poi il mercato, Motta ha detto sì all'esterno dell'Az Alkmaar Karlsson e per il ruolo di terzino sinistro piace Kristiansen del Leicester. In uscita, si confida nella cessione di Barrow per fare spazio a un nuovo innesto. Intanto allo stadio vanno in 30 mila per vedere se il Bologna riuscirà a ripetere il girone di ritorno dell'anno scorso.