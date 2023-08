Repubblica – Thiago ha perso la pazienza

Thiago Motta perde la pazienza, scrive Repubblica. Il tecnico è stato esplicito e chiaro, uno sfogo totale e inaspettato dopo l'amichevole contro l'Utrecht in terra di Olanda. In maniera più soft aveva fatto emergere le sue esigenze già a Valles in Pusteria, ma adesso ha rincarato la dose mandando un chiaro segnale alla società: non siamo competitivi, servono rinforzi.

Quello a Radio Nettuno Bologna Uno è stato un monologo, uno sfogo, perché a detta di Motta il Bologna non è pronto per iniziare a giocare le prime partite ufficiali di agosto, soprattutto l'avvio di campionato contro Milan e Juventus. Ovviamente tutto sarà oggetto di discussione interna, probabilmente al rientro dall'Olanda. E chissà che queste parole pubbliche di Thiago non possano portare il Bologna a sbloccare un mercato in entrata ora rallentato dopo i primi due innesti di Beukema e El Azzouzi. Ma per arrivare a Ndoye e Sallai servono l'obbligo di riscatto e offerte convincenti, 8 milioni per lo svizzero, almeno 12 per l'ungherese: o investe Saputo oppure servirà una cessione. Intanto potrebbe tornare Soriano, non un'alternativa ai due sopracitati ma una aggiunta.