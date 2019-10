Repubblica – Tentazione Svanberg contro la Juventus

Il Bologna dei giovani non è solo uno slogan. Pochi si sarebbero immaginati di andare a casa della Juventus con un ventenne svedese titolare e invece la possibilità di vedere Svanberg nei primi 11 non è un’ipotesi da scartare. Sulla carta Soriano, al rientro, dovrebbe precludergli l’unidici titolare. ma non si può non tenere conto delle ottime prestazioni recenti.

Soriano è il talismano dei rigori procurati, già 4 fischiati a favore da parte dei rossoblu, mettendo a frutto l’intesa con Sansone. Mattias ha però dalla sua gamba, tiro e talento, sicuramente armi in più contro avversari del calibro di Khedira e Cuadrado. Sono calcoli che Mihajlovic e il suo staff dovranno fare quando sceglieranno la formazione da mandare in campo sabato allo Stadium. Nel frattempo confermato lo strappo a Tomiyasu, Mbaye è avvertito, almeno fino a dicembre, quella fascia sarà sua.