Repubblica – Strabag favorita per la costruzione della nuova Segafredo Arena

Come riportato da Repubblica, Strabag ha già lavorato in collaborazione con la Fiera di Bologna: ha infatti costruito i padiglioni 28, 29, 30 e 37 del polo fieristico bolognese. In questi giorni BolognaFiere sta gettando le basi del progetto a livello finanziario. Strabag potrebbe entrare a far parte della società costituita per la costruzione dell'impianto insieme alla Virtus Bologna e alla Fiera, diminuendo l'esposizione bancaria. Il colosso austriaco ha anche una filiale proprio a Bologna, dove ha comprato la storica impresa Adanti nel 2011. È uno dei leader europei nel campo delle costruzioni, soprattutto in Austria e Germania, con 73mila dipendenti e un fatturato che nel 2021 ha superato i 15 miliardi di euro.