Repubblica – Sinisa rivede la Lazio. Se parte, idea Pirlo

Simone all’Inter, Lotito riflette su Mihajlovic( ma ci sono pure Mazzarri e Italiano). Da Torino può arrivare l’ex tecnico della Juve

Sinisa ha due anni di contratto col Bologna, ma è evidente che stia aspettando una chiamata di una big. La stagione con i rossoblù è stata sottotono, a tal punto che il presidente dei biancocelesti non sembra del tutto convinto, che sonda anche altre piste. Piacciono infatti i profili che portano a Italiano dello Spezia e a Mazzarri, al momento senza panchina. In caso di partenza del tecnico serbo, la dirigenza felsinea sarebbe interessata ad AndreaPirlo, fresco di esonero con la Juventus, che piace anche al Sassuolo. In serata è circolato anche il nome di LucaGotti come eventuale sostituito di Mihajlovic, anche se pare una pista complicata. Più facile uno fra Ranieri o Di Francesco, nel caso. O appunto Pirlo, o l’ex romanista De Rossi.