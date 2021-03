Repubblica – Sinisa e la nuova mediana

Nonostante il centrocampista che si sia distinto di più finora, anche per ammissione diretta di Mihajlovic, sia stato Schouten, il Bologna contro la Lazio ha giocato la sua miglior partita senza il suo numero 30.

Caratteristiche diverse, quelle dell’olandese, rispetto a Dominguez e Svanberg, ma i due sono stati più funzionali nel lavoro di pressing a tutto campo su Milinkovic e Luis Alberto, rispetto a Jerdy che garantisce più geometri e meno corsa. Questa nuova coppia inedita è riproponibile più contro rivali tecnicamente e fisicamente più forti. Schouten tornerà comodo, soprattutto quando si dovrà far gioco contro squadre più chiuse. Quando la palla, anzichè recuperarla, occorrerà gestirla. Quando il pensiero verrà prima dell’azione. In 24 giornate, l’ex Excelsior è partito 19 volte titolare. È entrato dalla panchina l’altra sera, a Reggio col Sassuolo e a Torino col Toro. Tre partite che hanno consentito a Mihajlovic di cogliere un’ulteriore sfumatura: Schouten, se entra dalla panchina, capisce subito cosa fare. O da titolare o da riserva, Sinisa non rinuncia mai alla sua “lavatrice”.

Fonte-Repubblica