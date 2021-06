Repubblica – Signori brinda alla grazia dieci anni esatti dopo l’arresto

L'ex centravanti del Bologna ha ricevuto la grazia dal presidente della Figc Gravina

Tutto è partito con l'arresto per calcioscommesse dell’ 1 giugno 2011, e si è chiuso ieri, 1 giugno 2021, con la grazia concessa dal presidente della Figc Gabriele Gravina. Beppegol può riabbracciare dunque il mondo del calcio, sia come allenatore che come opinionista in tv. "Grazie a tutti coloro che mi sono stati vicini in questi anni, che mi hanno reso più forte e ancora più convinto che volontà e determinazione siano fondamentali", esulta Signori, che ieri sera ha festeggiato pure con il suo storico avvocato Patrizia Brandi.