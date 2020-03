Repubblica – Bfc-Juve si gioca solo col pubblico

Ancora emergenza coronavirus in Italia, con moltissime discipline sportive e non ferme per via di un possibile contagio generale.



Il Bologna, vista la situazione di forte incertezza, nella giornata di ieri ha voluto far sentire la propria voce tramite le parole di Fenucci, che si è apertamente opposto all’ipotesi di giocare il match a porte chiuse. L’ad rossoblu ha ribadito la volontà da parte del Bologna di voler giocare il match casalingo contro la Juventus a porte aperte, altre soluzioni non verranno prese nemmeno in considerazione.