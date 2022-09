Repubblica – Saputo vuole cambiare Mihajlovic

Nella lunga riunione di ieri il Bologna ha deciso di cambiare, ma la situazione non è facile perché Siniša Mihajlović non vuole dimettersi. La situazione tra la dirigenza, secondo Repubblica, è questa: Saputo e Di Vaio favorevoli al cambio, meno Fenucci e Sartori. In ogni caso, esonerare Mihajlovic non è un gesto semplice e a complicare il tutto, si è appreso ieri, continua il quotidiano, è il fatto che qualche eventuale sostituto non se la sentirebbe di subentrare a un Sinisa esonerato. Questione di delicatezza. In sintesi, ieri sera il tecnico era ancora Sinisa, ma se si troverà una formula adatta a un congedo senza tension e veleni le possibilità di restare saranno pochissime. Ma è più facile sia Fenucci a convincere Sinisa a farsi da parte piuttosto che Saputo, con cui i rapporti sono a zero.