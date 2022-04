Repubblica – Saputo ringrazia Sinisa: “Sei una roccia”

Saputo ammira il coraggio e la dedizioni di Mihajlovic. Oggi sfida contro l'Inter decisiva

Anche per i dirigenti, Saputo è un ottimo presidente: non mette molta pressione e fa contratti lunghi con ottimi stipendi; basti pensare al fatto che Bigon sia qui dal 2016, Mihajlovic dal 2019, Fenucci ancor prima. Adesso è arrivato il momento di cambiare, con Bigon che probabilmente lascerà, per far spazio a uno tra Sartori, Petrarchi e Osti. La questione allenatore invece è più delicata, al di là della malattia di Sinisa, adesso anche i risultati sembrerebbero essere dalla parte del serbo, che potrà non essere il profilo caratteriale adatto a Saputo, ma che proprio dal patron è stato definito "una roccia", per la sua tenacia nell'affrontare le difficoltà; oggi intanto l'ultimo big match prima del ritorno di Saputo in Canada, quel Bologna - Inter che si attende da tanti mesi e che oggi finalmente potrà mettere una delle ultime parole sullo scudetto.