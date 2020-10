Repubblica – Rosso da 40 milioni, possibile una cessione a gennaio

Giorni importanti in casa Bologna, domenica c’è il derby con il Sassuolo, lunedì l’assemblea dei soci e martedì dovrebbe arrivare la dichiarazione di pubblica utilità in relazione al Restyling del Dall’Ara.

Non sarà in città Joey Saputo, bloccato dalla pandemia, e lunedì presenzierà all’assemblea in video conferenza. Come riporta Repubblica, il rosso si aggirerebbe attorno ai 40 milioni di euro, una cifra che potrebbe lasciar pensare ad una cessione eccellente già a gennaio.