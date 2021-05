Repubblica – Ristoranti, affari e musei: tra 3 anni il nuovo Dall’Ara

Il nuovo Dall'Ara prevede ampi spazi per il Bologna, che potrà decidere come utilizzarli

L'intenzione del Bologna è quella di iniziare i lavori nel nuovo stadio in autunno, per poi completarlo in sei-otto mesi. E' probabile però che le operazioni possano slittare a gennaio: l'obiettivo rimane quello di ospitare le gare casalinghe della squadra per la stagione 2022/23. Il club però guarda anche alla programmazione del nuovo Dall'Ara, che avrà 30mila metri quadrati di spazio a disposizione e la società rossoblù può decidere come meglio utilizzarli. Le idee non mancano, come quelle riguardanti i ristoranti e i musei, due componenti su cui il Bologna punta molto per il prossimo stadio. Ad oggi c'è solo un ristorante nella Terrazza Bernardini ma l'obiettivo del club è quello di costruirne almeno altri tre: uno nei Distinti, uno in Curva San Luca e uno in Curva Bulgarelli, dove probabilmente sorgerà anche un museo sulla storia rossoblù.