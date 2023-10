Repubblica – Pieno autunnale per lo sport a Bologna

Per lo sport bolognese e soprattutto per il calcio e per il basket quest'ultimo mese è stato decisamente florido in termini di presenze negli impianti, che hanno fatto registrare numeri davvero eccezionali che non si vedevano da tempo.

Secondo le stime riportate da Repubblica, infatti, il Bologna di Thiago Motta ha portato un'affluenza al Dall'Ara che non si vedeva dai tempi di Baggio e Signori, mentre la Fortitudo sta tornando ad avere di nuovo il pieno al PalaDozza, che si riempie anche per la Virtus. Per la prossima partita contro il Frosinone dopo la sosta delle nazionali sono già stati superati i 20mila biglietti venduti, e la media degli spettatori presenti al Dall'Ara in queste prime quattro partite casalinghe del Bologna Calcio è stata di 25833, una cifra raramente registrata nell'era Saputo, se non in occasione delle sfide contro Inter e Juventus. Anche la Virtus sta godendo di numeri eccezionali al PalaDozza, come certificato dalle 4800 presenze in occasione del primo impegno casalingo in EuroLega. Numeri tra l'altro confermati anche per le prime due partite casalinghe della Fortitudo, che a differenza della Virtus milita in A2.