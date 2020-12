Repubblica – Palacio dietro al bomber: il piano Sinisa per il 2021

Se il Bologna domani sera vincesse a San Siro, salendo a 15 punti in 10 partite, firmerebbe il miglior avvio in A della gestione Saputo.

Non dovesse succedere, il bilancio dopo i sei punti strappati a Samp e Crotone, sarebbe comunque dignitosissimo per una squadra che si è posta come unico obiettivo quello di salvarsi il prima possibile. Mihajlovic continua a ribadire di volere un centravanti e con lo staff sta ipotizzando, nel caso arrivasse, come cambiare la squadra che di fatto ha impostato sin dall’inizio secondo la logica del 4-2-3-1. L’idea è quella di arretrare Palacio a trequartista e Soriano in mediana, nonostante il centrocampista italo-tedesco, numeri alla mano, sia più decisivo di Ronaldo e Ibrahimovic giocando alle spalle della punta. Quando si cambia, in uno sport di squadra, ci sono sempre assestamenti e adattamenti da calibrare, perciò le prossime cinque partite di dicembre e le prime due ravvicinate di gennaio, chiariranno molte cose.

Fonte-Repubblica