Repubblica – Ottant’anni fa nasceva Bulgarelli, presto riavrà la sua tomba

Un giorno dopo Pelè. Oggi Giacomo Bulgarelli avrebbe compiuto ottant’anni, ieri la festa di O’Rey, invece da 11 anni manca terribilmente a tutta la città.

Nato il 24 ottobre 1940, Bulgarelli ha partecipato a tutti gli ultimi successi di prestigio del Bologna, avendo militato in maglia rossoblù dal 1959 al 1975. E proprio in questi giorni Giacomino riavrà un luogo fisico all’altezza del suo nome. Come riporta Repubblica, arriverà il via libera per la sua sistemazione in Certosa, al termine di una questione lunga e controversa che ha visto il Comune e il Bologna lavorare insieme. Il Comune concederà gratuitamente lo spazio al cimitero, il Bologna invece sosterrà le spese della tomba definitiva di Bulgarelli.