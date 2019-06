Repubblica – Orsolini: “Ora datemi la Polonia”

La Repubblica edizione di Bologna in edicola quest’oggi parla dell’importanza che ha avuto Riccardo Orsolini nella partita fra Italia Under 21 e i pari età della Spagna. L’esterno felsineo è entrato in campo al 42,’ sull’1-1, per sostituire l’infortunato Zaniolo e ha partecipato, poi, ad entrambe le azioni che hanno portato agli altri due gol degli azzurrini. Ora, contro la Polonia, ‘Orso’ ha buone chances di prendersi una maglia da titolare.

Serata importante anche per l’altro giocatore del Bologna in campo domenica sera contro la Spagna: Arturo Calabresi. Il difensore è stato schierato a sorpresa da Luigi Di Biagio come terzino destro. All’inizio ha subito la rapidità del centrocampista del Real Madrid Dani Ceballos, ma poi ha saputo contenere lo spagnolo, annullandolo, prendendosi a fine gare gli elogi del ct azzurro.