Repubblica – Orsolini e Zaniolo: c’era una volta il sogno Europeo

I due, compagni in Under 21 nel 2019, domenica saranno i grandi delusi di Roma e Bologna

Il classe '99 giallorosso sta facendo parlare di se soprattutto per vicende extracalcistiche, ma l'infortunio al crociato non gli permette di essere ancora in forma e quindi non a disposizione del CT Mancini. Butta male anche per Orso. Prima del lockdown, l'esterno rossoblù era in gran forma e per Sabatini valeva persino 70 milioni. Oggi ha perso il posto da titolare in Emilia ed è pronto con le valigie in mano. Ed è pure fuori anche dal giro azzurro. I due sono stati compagni nell’Under 21 all’Europeo 2019 giocato tra Bologna e Reggio. Due profili diversi, che domenica saranno accomunati dal rammarico di non giocare l'Europeo a luglio.