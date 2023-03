Repubblica – Oggi i novant’anni di Pivatelli, autentico simbolo rossoblù

Il ricordo affettuoso verso uno dei simboli del Bologna

Redazione TuttoBolognaWeb

Sulle pagine di Repubblica c'è spazio per i novant'anni di Gino Pivatelli. Il ricordo della sua epoca è affettuoso e sentito, nonché doveroso per la carriera vissuta. Per sette anni in maglia bolognese, Gino è stato una nota d'eccezionalità tutta italiana nel boom dell'attaccante straniero.

La definisce «febbre dell'attaccante straniero» quell'epoca che va dal 1953 al 1960. E in effetti non poteva essere altrimenti, dal momento che il campionato italiano viveva le giocate dei grandi Nordhal, Sivori, Charles e Angelillo. Ma fra loro c'era una spira, un baluardo d'Italia. Gino da Sanguinetto, il Pivatelli. 29 reti nella stagione del 1957-58, 105 goal nella sua parantesi a Bologna. Adesso vive qui in città, da bolognese acquisito.

La carriera di Pivatelli proseguì poi per Napoli e Milan. Con i partenopei non andò benissimo, nel Milan di Nereo Rocco si reinventò mediano e persino difensore per servire i prolifici Altafini e Barison. Con i rossoneri conquistò tutti quei trofei che avrebbe meritato già molto prima, dallo Scudetto del 1962 fino alla Coppa dei Campioni del 1963. Dando un ultimo regalo al calcio da allenatore del Baracca Lugo, quando consigliò ad Arrigo Sacchi – all'epoca terzino di prospettive minute – di tentare il percorso da allenatore. Il resto è storia.