Repubblica – Nel nuovo Bologna tornano i vecchi peccati

130 gol subiti negli ultimi due campionati: l'obiettivo dichiarato di quest'anno era subire meno

L'obiettivo dichiarato per questa stagione, come affermato a più riprese anche dallo stesso Sinisa Mihajlovic, era abbassare il numero dei gol presi: anche per questo è arrivato subito Bonifazi, su cui il tecnico serbo ha potuto lavorare fin dall'inizio in coppia con Soumaoro. Ma la prima uscita ufficiale del Bologna ha detto ben altro: 5 gol presi da una neopromossa in B non sono ammissibili per una squadra di Serie A. Contro la Salernitana sarà già un test delicato anche in questo senso, con Saputo atteso in tribuna: il chairman avrà il compito di riportare serenità in un ambiente con tanti problemi interni.