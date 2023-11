Repubblica – Motta e il rinnovo: vorrebbe società meno attendista

Il quotidiano sottolinea le tempistiche di quella che dovrebbe essere la firma, ovvero fine novembre o primi dicembre. Sul piatto ci sono comunque alcuni aspetti strategici da chiarire, e non riguardano solo il lato economico. Al suo arrivo, Motta ha firmato nel settembre 2022 per due anni a 1.2 milioni di euro e il suo ingaggio verrà alzato in caso di rinnovo, ma più di ogni altra cosa conterà la progettualità del Bologna in ottica futura. Motta è ormai parte integrante del progetto, perno centrale, e la sua ambizione sta coinvolgendo tutti. Il Bologna, come noto, fa ricorso alle plusvalenze per finanziare il mercato in entrata e con la forza economica della proprietà il tecnico si aspetta una società meno attendista e più arrembate, si legge sul quotidiano a firma Simone Monari. Serve un progetto lungimirante per tenere il Bologna ad un livello alto, fornire cioè una identità ancora più ambiziosa. Ma attenzione alle grandi squadre che potrebbe bussare alla porta e a cui uno come Motta non può non ambire. In quei casi i contratti rischiano di valere di meno.