Repubblica – Mihajlovic s’allinea “Qui va tutto bene e ci siamo chiariti”

La conferenza stampa di Sinisa Mihajlovic ieri ci ha fatto riscoprire il Sinisa di sempre: fatalista sul futuro, polemico coi giornalisti, definiti haters, odiatori, paterno coi suoi giocatori.

Tanti i temi toccati, dalla scelta del ritiro al suo rapporto con il presidente Saputo, passando per la cocente sconfitta contro la Roma alla partita in programma contro lo Spezia, finendo poi per parlare dei vecchi cari “giornalai”, colpevoli di esaltare la squadra dopo due vittorie e di scoraggiarla dopo un paio di sconfitte contro Inter e Roma. Intanto stasera il Bologna non avrà un avversario così morbido con cui ha perso male in Coppa Italia. “Anche per questo è l’occasione per vendicarci”, come dice Sinisa.

Fonte-Repubblica