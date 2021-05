Repubblica – Mihajlovic-Lazio, avanti pianissimo. Ora weekend di tregua

Previsto per martedì l'incontro tra Sinisa e il Bologna. Intanto si alimenta anche il mercato

Il serbo attende un’eventuale proposta formale di Lotito per la panchina della Lazio. Il presidente biancoceleste ancora non ha scelto a chi affidare la panca: Sinisa è un’opzione, così come Italiano, Mazzarri e Sarri.