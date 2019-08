Repubblica – Luci e ombre di questo Bologna

Le luci rossoblu, emerse nelle amichevoli pre stagione, evidenziano come la mentalità del Bologna sia quella giusta. I giocatori non si sono mai lasciati intimidire dall’avversario o dal risultato, eccezion fatta per la partita col Colonia, riuscendo a resistere anche sotto di qualche rete. L’attacco c’è, i gol vengono segnati a più riprese da interpreti sempre diversi, sintomo che il sistema è funzionante e ben oliato.

La squadra continua ad attirare su di sé ammirazione e consensi, creando un clima di entusiasmo, testimoniato dagli oltre 15.000 abbonati, che aiuterà la formazione a sopperire all’assenza di Mihajlovic. Molti singoli in risalto, tra cui l’eterno Palacio e il nuovo Tomiyasu, già idolo della tifoseria rossoblu. Sugli scudi anche Kingsley, Mbaye, Destro e Santander, con i due attaccanti che potrebbero anche scendere in campo insieme, come visto contro il Villareal.